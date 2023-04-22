Визит президента Франции Эммануэля Макрона в коммуну Пероль испортил рейтинг местному ресторану

Отмечается, что в Google средняя оценка упала до 1,6 балла за несколько часов. Также пользователи Сети обрушились на заведение с негативными отзывами. Авторы комментариев утверждают, что в ресторане плохая посещаемость из-за того, что там «были замечены тираны Франции», а некоторые пользователи пишут: «еда хорошая, но все испортил этот одержимый».