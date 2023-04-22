Визит президента Франции Эммануэля Макрона в коммуну Пероль испортил рейтинг местному ресторану

Оценки ресторана Peña Pil Pil на юге Франции упали до 1,6 балла из 5 после визита президента страны Эммануэля Макрона, сообщает France Bleu.
Глава государства зашел в заведение, чтобы отдохнуть на террасе. Неожиданный визит президента спровоцировал резкое снижение рейтинга ресторана.
Отмечается, что в Google средняя оценка упала до 1,6 балла за несколько часов. Также пользователи Сети обрушились на заведение с негативными отзывами. Авторы комментариев утверждают, что в ресторане плохая посещаемость из-за того, что там «были замечены тираны Франции», а некоторые пользователи пишут: «еда хорошая, но все испортил этот одержимый».
Ранее французский политик Тьерри Мариани раскритиковал президента Эммануэля Макрона за его внутриполитические решения и нежелание быть рядом со своим народом.