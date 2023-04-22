Почетные граждане: как император Николай I ввел новое сословие в России

Оно подразделялось на личное (пожизненное) и потомственное (передавалось по наследству) и либо приобреталось по факту рождения, либо могло быть высочайше пожаловано по ходатайству самого просителя. Могло быть приобретено по службе или по особым представлениям. Почетными гражданами могли стать и иностранцы, чем-то проявившие себя в России.