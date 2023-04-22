Почетные граждане: как император Николай I ввел новое сословие в России

22 апреля 1832 года император Николай I подписал манифест «Об установлении нового сословия под названием Почетных граждан».
Старая Россия была созвездием различных сословий и социальных групп. Они пронизывали русское общество, у народов, влившихся в состав Империи сохранялось собственного общественное деление, хотя и постепенно нивелируясь.
Процессы эти были не статичными, но динамичными — решение государственных задач, социальные преобразования вызывали к жизни новые страты общества, и «почетные граждане» служат одним из примеров.
Институт почетного гражданства коренится в «Грамоте на права и выгоды городам Российской Империи» от 1785 года, дарованной Екатериной Великой.
Грамота вводила сословие «именитых граждан», проявивших себя на каком-либо общественно важном поприще.
Коррективы в институт именитых граждан ввел император Александр I. В 1807 году по его указу зачисление в именитые граждане было отменено для купечества и закреплено лишь для ученых и художников.
Однако власти Империи нуждались в стимулировании и мотивации лиц недворянского происхождения, служивших Престолу и Отечеству в самых разных сферах. И 1827 году министр финансов Егор Францевич Канкрин внес на рассмотрение императора предложения по реформированию института именитого гражданства. После дискуссий в 1832 году и было принято решение о введении почетного гражданства.
Оно подразделялось на личное (пожизненное) и потомственное (передавалось по наследству) и либо приобреталось по факту рождения, либо могло быть высочайше пожаловано по ходатайству самого просителя. Могло быть приобретено по службе или по особым представлениям. Почетными гражданами могли стать и иностранцы, чем-то проявившие себя в России.
Почетные граждане были своего рода «прослойкой» между низшими, непривилегированными сословиями и дворянством.
В ходе известных событий 1917 года звание почетного гражданина было упразднено. В современной России возрождено, но с привязкой к определенной местности — звание «Почетный гражданин» того или иного города, или области присваивается местными органами власти за личные заслуги, связанные с этой локацией.