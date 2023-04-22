Кадры перевозки обнаруженной в Белгороде авиабомбы на полигон опубликовали в Сети

Авиационную бомбу ФАБ-500 вывозят из Белгорода на полигон для разминирования. Момент перевозки снаряда сняли на видео.
На опубликованных кадрах спецтранспорт медленным ходом вывозит снаряд из жилого района города. Помещенный в кузов боеприпас прикрыт тканью.
В настоящий момент авиабомба уже находится за пределами Белгорода и эвакуированные жители возвращаются домой. Боеприпас будет доставлен на полигон, где его обезвредят саперы.
Неразорвавшуюся авиационную бомбу обнаружили в Белгороде 22 апреля. По решению местных властей из опасного района были эвакуированы более трех тысяч человек. В дальнейшем МЧС сообщило, что устройство не представляет угрозы. В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня.