Профсоюз врачей Судана призвал мировое сообщество поспособствовать безопасной эвакуации раненых

Хартум, 22 апреля. Профсоюз врачей Судана призвал мировое сообщество надавить на противоборствующие стороны с целью открытия гуманитарных коридоров для вывоза раненых и тел погибших. Об этом сообщает Sputnik Arabic.
Бойцы Сил быстрого реагирования (СБР) опубликовали видео, демонстрирующее оказание помощи гражданскому населению в эвакуации с их стороны. Накануне, 21 апреля, СБР Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для вывоза иностранных граждан из страны.
Ранее посольство Ливии объявило об эвакуации 83 сотрудников из Хартума. В Триполи вывезли не только дипломатов, но и их семьи, а также студентов и персонал авиакомпании Afriqiyah Airwaves и банка «Ас-Сахель».