Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Профсоюз врачей Судана призвал мировое сообщество поспособствовать безопасной эвакуации раненых

Весь мир
Профсоюз врачей Судана призвал мировое сообщество поспособствовать безопасной эвакуации раненых

Хартум, 22 апреля. Профсоюз врачей Судана призвал мировое сообщество надавить на противоборствующие стороны с целью открытия гуманитарных коридоров для вывоза раненых и тел погибших. Об этом сообщает Sputnik Arabic.

Бойцы Сил быстрого реагирования (СБР) опубликовали видео, демонстрирующее оказание помощи гражданскому населению в эвакуации с их стороны. Накануне, 21 апреля, СБР Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для вывоза иностранных граждан из страны.

Ранее посольство Ливии объявило об эвакуации 83 сотрудников из Хартума. В Триполи вывезли не только дипломатов, но и их семьи, а также студентов и персонал авиакомпании Afriqiyah Airwaves и банка «Ас-Сахель».
Судан конфликт эвакуация профсоюз Ливия
Военкоры ФАН