Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал идею закрыть консульство России на Аландах

Глава Финляндии Саули Ниинисте не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах. При этом он подчеркнул, что если представители дипмиссии России будут замечены в каких-либо незаконных действиях, тогда Хельсинки поступит уже по-другому, сообщает радиоканал Sputnik.