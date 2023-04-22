Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал идею закрыть консульство России на Аландах

Глава Финляндии Саули Ниинисте не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах. При этом он подчеркнул, что если представители дипмиссии России будут замечены в каких-либо незаконных действиях, тогда Хельсинки поступит уже по-другому, сообщает радиоканал Sputnik.
«Если будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатии», – заявил финский президент.
В Финляндии на интернет-портале гражданских инициатив проходит голосование по поводу закрытия консульства Российской Федерации на Аландских островах в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс. Глава государства пока выступил против этой инициативы.