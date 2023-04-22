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Доступ на Красную площадь частично ограничили из-за начала подготовки к параду Победы

Общество
Доступ на Красную площадь частично ограничили из-за начала подготовки к параду Победы

Начались приготовления к Дню Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает журналист РИА Новости.

На Красной площади начали подготовку к празднованию 9 Мая. При этом доступ к площади частично ограничен. Строители устанавливают трибуны для зрителей парада, а вокруг ГУМа и Исторического музея видны декоративные конструкции.

Москва проведет военный парад в честь Дня Победы, в котором примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц техники. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее в Белгородской области власти решили отказаться от проведения парада Победы. Вопрос о шествии «Бессмертного полка» рассматривается отдельно в оперативном штабе.
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