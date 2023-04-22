Украинские военные повредили ЛЭП при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

Глава области сообщил об обстреле в Telegram-канале. Он отметил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов не зафиксировали. Единственное, удар отразился на состоянии линий электропередач. На место происшествия, чтобы устранить последствия, отправились аварийные службы.