Обстрел трамвая из пневматического пистолета в Выборгском районе Петербурга обернулся уголовным делом

Уголовное дело возбудили в отношении злоумышленников, расстрелявших трамвай из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел накануне, 21 апреля, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева. Неизвестные обстреляли вагон трамвая, после чего покинули место происшествия на автомобиле «Альфа Ромео».
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых на парковке торгового комплекса на проспекте Культуры. В машине находились братья-близнецы 1974 года рождения, их 39-летний знакомый и 33-летняя женщина. Группу задержали и доставили в 59-й отдел полиции.
Правоохранители изъяли у злоумышленников пневматический пистолет, упаковку со стальными шариками и газовый баллончик. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее сообщалось, что группа угонщиков предстанет перед судом в Петербурге. Злоумышленники похитили пять корейских и японских автомобилей на сумму свыше 10 миллионов рублей.