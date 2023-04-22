Обстрел трамвая из пневматического пистолета в Выборгском районе Петербурга обернулся уголовным делом

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых на парковке торгового комплекса на проспекте Культуры. В машине находились братья-близнецы 1974 года рождения, их 39-летний знакомый и 33-летняя женщина. Группу задержали и доставили в 59-й отдел полиции.