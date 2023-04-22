Кардиолог Макаридзе: специальности водителя, руководителя и крановщика лидируют по риску развития инфаркта

Хронический стресс опасен повышенным риском инфаркта. Заведующий 1-м кардиологическим отделением Покровской больницы, врач-кардиолог Александр Макаридзе рассказал в интервью «Петербургскому дневнику», как следует предотвращать его негативные последствия.
Руководители предприятий, водители и крановщики особенно подвержены выгоранию, а от этого и хроническому стрессу. Компенсировать его можно физической активностью.
Также, чтобы предотвратить развитие сердечных расстройств, стоит следить за давлением и проходить диспансеризацию, сообщает эксперт. Если вы заметили такие симптомы, как боль в груди или сильная резь в желудке, то нужно обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.
Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала о причинах желания самоповреждения. Селфхарм это способ справиться со стрессом, при котором человек бессознательно направляет агрессию на себя и свое тело.