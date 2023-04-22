Кардиолог Макаридзе: специальности водителя, руководителя и крановщика лидируют по риску развития инфаркта

Также, чтобы предотвратить развитие сердечных расстройств, стоит следить за давлением и проходить диспансеризацию, сообщает эксперт. Если вы заметили такие симптомы, как боль в груди или сильная резь в желудке, то нужно обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.