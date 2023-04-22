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Командующий Вооруженными силами Судана взял на себя ответственность за происходящее в стране

Весь мир
Командующий Вооруженными силами Судана взял на себя ответственность за происходящее в стране

Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан, обращаясь к соотечественникам, заявил, что «выполняет свой долг» и готов к ответственности за события, которые происходят на сегодняшний день в стране.

«Я выполняю свой долг и готов взять на себя всю полноту ответственности за ситуацию», — цитирует слова Аль-Бурхана арабоязычный телеканал Al Arabiya.

Ранее глава Вооруженных сил Судана указал на намерение продолжать переход к гражданскому правлению и сохранить единство страны. По словам командующего, он обеспокоен событиями в стране, в том числе жизнью мирного населения, которое находится в эпицентре боевого конфликта.
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