Врио губернатора Запорожской области: киевские ДРГ устроили взрыв на территории локомотивного депо Мелитополя

Ранее, в конце марта этого года, локомотивное депо в Мелитополе уже подвергалось атакам ВСУ. Кроме того, 2 апреля стало известно, что в результате обстрелов украинских военных по этой местности была ранена одна мирная жительница. Из-за взрывов пострадал многоэтажный жилой дом, который находится возле локомотивного депо.