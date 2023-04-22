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Врио губернатора Запорожской области: киевские ДРГ устроили взрыв на территории локомотивного депо Мелитополя

Происшествия
Врио губернатора Запорожской области: киевские ДРГ устроили взрыв на территории локомотивного депо Мелитополя

Киевские диверсанты устроили взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Инцидент произошел в субботу утром. Детали происшествия на данный момент не уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, в конце марта этого года, локомотивное депо в Мелитополе уже подвергалось атакам ВСУ. Кроме того, 2 апреля стало известно, что в результате обстрелов украинских военных по этой местности была ранена одна мирная жительница. Из-за взрывов пострадал многоэтажный жилой дом, который находится возле локомотивного депо.
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