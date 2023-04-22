Военный историк Кнутов связал сокращение поставок оружия Украине с обострением на Тайване

По словам украинского депутата Александры Устиновой, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный просил намного больше вооружения у американского правительства, чем прислали по факту. Об этом сообщает издание Foreign Policy. Также парламентарий сделала замечание о том, что военная помощь выделяется по крупицам, а администрация президента США Джо Байдена неохотно направляет деньги, которые, предположительно, уже подходят к концу.