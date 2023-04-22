Военный историк Кнутов связал сокращение поставок оружия Украине с обострением на Тайване

Оборонно-промышленный комплекс США не может удовлетворить запросы от Украины из-за обострения ситуации в Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал военный историк Юрий Кнутов в интервью международной редакции Федерального агентства новостей.
По словам украинского депутата Александры Устиновой, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный просил намного больше вооружения у американского правительства, чем прислали по факту. Об этом сообщает издание Foreign Policy. Также парламентарий сделала замечание о том, что военная помощь выделяется по крупицам, а администрация президента США Джо Байдена неохотно направляет деньги, которые, предположительно, уже подходят к концу.
Военный эксперт Юрий Кнутов назвал возможные причины мизерных поставок со стороны Вашингтона. По его мнению, это может быть связано с необходимостью передачи вооружения на Тайвань в ближайшем будущем.
«США рассматривают вероятность возможного военного конфликта с Китаем и Тайванем, поэтому им необходимо иметь определенный запас оружия и боевой техники, припасов на случай, если этот конфликт в ближайшее время разгорится», — поделился военный эксперт.
Также историк отметил, что военная помощь Украине выделяется небольшими порциями по ряду причин, одной из которых является перепродажа снаряжения на нелегальном рынке. Второй причиной эксперт называет отсутствие безопасных мест для складирования техники.
«Если выделить большое количество оружия, во-первых, значительная часть может быть разворована контрабандным путем в третьи страны, потому что коррупция на Украине колоссальная. Это первый момент. Второй момент — некуда его складировать. Если складировать на территории Украины, оно будет уничтожено. А на территории Польши создавать гигантские склады... Ну, я сомневаюсь, что польское правительство в этом заинтересовано», — рассказал Юрий Кнутов международной редакции ФАН.
Ранее украинская сторона заявила, что переносит наступление, которое планировалось в апреле, на неопределенный срок. Причиной называют недостаточное количество вооружения. Согласно данным Министерства обороны США, для предстоящего продвижения украинской армии понадобятся свыше 250 танков. Страны НАТО пообещали предоставить лишь 200, из которых всего 60 западные, остальные 140 — советских времен.