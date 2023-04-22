Родственники бойцов ВСУ организовали протест в Кривом Роге из-за плохих условий службы

Митингующие вышли на улицы, чтобы обратить внимание на то, что получивших ранения солдат не вывозят с позиций. По их словам, на местах созданы плохие условия, а отношение командования к бойцам недобросовестное, сообщает Telegram-канал украинского издания «Вести».