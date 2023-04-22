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Родственники бойцов ВСУ организовали протест в Кривом Роге из-за плохих условий службы

Общество
Родственники бойцов ВСУ организовали протест в Кривом Роге из-за плохих условий службы

В Кривом Роге проходит акция протеста с участием родственников военнослужащих Вооруженных сил Украины. Они выражают недовольство из-за плохих условий службы для бойцов.

Митингующие вышли на улицы, чтобы обратить внимание на то, что получивших ранения солдат не вывозят с позиций. По их словам, на местах созданы плохие условия, а отношение командования к бойцам недобросовестное, сообщает Telegram-канал украинского издания «Вести».

Родственников местных жителей отправили на линию боевых действий без материального обеспечения в надлежащем порядке. В этом обвиняют военную администрацию города.

Ранее сообщалось, что украинский офицер избил раненого бойца. Он травмировал сослуживца так, что тот едва не умер от потери крови.
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