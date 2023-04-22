Родственники бойцов ВСУ организовали протест в Кривом Роге из-за плохих условий службы

В Кривом Роге проходит акция протеста с участием родственников военнослужащих Вооруженных сил Украины. Они выражают недовольство из-за плохих условий службы для бойцов.
Митингующие вышли на улицы, чтобы обратить внимание на то, что получивших ранения солдат не вывозят с позиций. По их словам, на местах созданы плохие условия, а отношение командования к бойцам недобросовестное, сообщает Telegram-канал украинского издания «Вести».
Родственников местных жителей отправили на линию боевых действий без материального обеспечения в надлежащем порядке. В этом обвиняют военную администрацию города.
Ранее сообщалось, что украинский офицер избил раненого бойца. Он травмировал сослуживца так, что тот едва не умер от потери крови.