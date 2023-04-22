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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: бойцы ВСУ массово переходят на сторону ВС РФ на Запорожье

Украина
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: бойцы ВСУ массово переходят на сторону ВС РФ на Запорожье

Украинские военные в Запорожской области массово отказываются принимать участие в боестолкновениях в составе ВСУ и переходят на сторону России. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Киевские военные все чаще переходят на сторону ВС РФ. В Запорожской области это явление стало принимать массовый характер, отметил Рогов.

«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время», — рассказал председатель.

Ранее Рогов сообщил о взятии в плен восьми бойцов ВСУ на Запорожском направлении. Он отметил, что захват такого количества киевских военных за раз является отличным показателем.
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