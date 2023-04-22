Австралийский комик Барри Хамфрис скончался в сиднейской больнице в возрасте 89 лет

Хамфрис начал свою театральную карьеру в 1950-х годах, участвуя в ревю и сочиняя различные сценарии. В его фильмографии более 80 киноработ и различных шоу. Комик известен своими альтер-эго — сэром Лесоном Паттерсоном и дамой Эдной Эвередж. Также он принял участие в съемках фильма «Хоббит: неожиданное путешествие», где озвучивал и фиксировал движения Великого Гоблина.