Австралийский комик Барри Хамфрис скончался в сиднейской больнице в возрасте 89 лет

Комик и актер из Австралии Барри Хамфрис умер в окружении своих детей, жены и десяти внуков в больнице Святого Винсента, где в последнее время проходил лечение. Об этом пишет газета The Sydney Morning Herald.
Хамфрис начал свою театральную карьеру в 1950-х годах, участвуя в ревю и сочиняя различные сценарии. В его фильмографии более 80 киноработ и различных шоу. Комик известен своими альтер-эго — сэром Лесоном Паттерсоном и дамой Эдной Эвередж. Также он принял участие в съемках фильма «Хоббит: неожиданное путешествие», где озвучивал и фиксировал движения Великого Гоблина.
Ранее на 61-м году жизни умер российский артист, известный по роли в фильме «Обитаемый остров», Юрий Ашихмин.