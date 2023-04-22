Врач Авербах допустил, что восстановление фигуриста Романа Костомарова может продлиться несколько лет

Главврач частной скорой помощи Санкт-Петербурга Лев Авербах допустил, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову потребуется несколько лет, чтобы восстановиться после тяжелого недуга.
«Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но учитывая его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет», — сказал медик в интервью интернет-изданию Sport24.
Про госпитализацию двукратного чемпиона мира сообщили 10 января — он попал в реанимацию с пневмонией в крайне тяжелой фазе. Впоследствии атлета лечили в больнице в Коммунарке. Сообщалось, что Костомаров ослеп на правый глаз, перенес два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей.
Ранее журналисты сообщили, что Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка получила поздравление с Днем рождения от своего бывшего партнера по паре Романа Костомарова.