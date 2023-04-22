Врач Авербах допустил, что восстановление фигуриста Романа Костомарова может продлиться несколько лет

Про госпитализацию двукратного чемпиона мира сообщили 10 января — он попал в реанимацию с пневмонией в крайне тяжелой фазе. Впоследствии атлета лечили в больнице в Коммунарке. Сообщалось, что Костомаров ослеп на правый глаз, перенес два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей.