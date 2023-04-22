Профессор РУДН Алина Соловьева рассказала о предельном репродуктивном возрасте и поздних родах

Профессор кафедры акушерства и гинекологии РУДН Алина Соловьева прокомментировала инициативу установить понятие репродуктивного возраста для женщин. Об этом и поздних родах доктор медицинских наук рассказала в интервью RT.
Напомним, что с инициативой ограничить указанный возраст 49 годами ранее выступили в Минздраве РФ. По словам Соловьевой, целью таких мер является определение возраста, до наступления которого женщина будет иметь доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям. Несмотря на достижения современной медицины, угасание репродуктивных функций происходит в настоящий момент в том же возрасте, что и прежде, а такие методики, как ЭКО, не всегда эффективны, пояснила профессор РУДН.
«Здесь рассматриваются не только интересы семьи, желающей иметь ребенка, но и общества. Результаты позднего отцовства и материнства неоднозначны. Мы четко знаем, что в этом случае увеличивается риск отклонений, генетических болезней и пороков развития у детей», — заявила собеседница.
В связи с этим в ряде стран законодательно установлено ограничение по возрасту, до которого женщинам государство оплачивает применение методов вспомогательных репродуктивных технологий — то есть предоставляет медицинскую помощь в лечении бесплодия. После наступления определенного возраста — только за свой счет, либо вовсе запрещается, как предписано законом в некоторых государствах, добавила Алина Соловьева. По словам медицинского работника, в России подобных ограничений пока нет, но в целом врачи приветствуют практику рождения детей молодыми родителями.