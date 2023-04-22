Профессор РУДН Алина Соловьева рассказала о предельном репродуктивном возрасте и поздних родах

Напомним, что с инициативой ограничить указанный возраст 49 годами ранее выступили в Минздраве РФ. По словам Соловьевой, целью таких мер является определение возраста, до наступления которого женщина будет иметь доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям. Несмотря на достижения современной медицины, угасание репродуктивных функций происходит в настоящий момент в том же возрасте, что и прежде, а такие методики, как ЭКО, не всегда эффективны, пояснила профессор РУДН.