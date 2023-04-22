«Русская Весна»: колонна немецких танков Leopard и американских БТР M113 «ползет по грязи где-то на Украине»

На кадрах, опубликованных СМИ, видны немецкие танки Leopard 2A4, а также американские БТР M113. В какой именно части Украины «ползла по грязи» колонна военной техники — пока неизвестно. Однако «Русская весна» предположила, что новые боевые машины ВСУ ждет скорое уничтожение российскими войсками.