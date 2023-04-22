Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Русская Весна»: колонна немецких танков Leopard и американских БТР M113 «ползет по грязи где-то на Украине»

Армия
«Русская Весна»: колонна немецких танков Leopard и американских БТР M113 «ползет по грязи где-то на Украине»

Колонна военной техники западного производства движется по территории Украины. Об этом сообщает «Русская Весна».

На кадрах, опубликованных СМИ, видны немецкие танки Leopard 2A4, а также американские БТР M113. В какой именно части Украины «ползла по грязи» колонна военной техники — пока неизвестно. Однако «Русская весна» предположила, что новые боевые машины ВСУ ждет скорое уничтожение российскими войсками.

Ранее сообщалось, что Испания направила Украине грузовой корабль с первой частью отремонтированных танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров. Всего на помощь вооруженным силам Украины было направлено шесть боевых машин.
Украина бтр M113 leopard 2a4
Военкоры ФАН