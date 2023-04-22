Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал Украину «гнилым кораблем». По словам экс-военнослужащего, Европе следует это понять, и лучшее, что можно сделать — «спустить его на воду и утопить», пишет Радио Sputnik.
Риттер отметил, что страны Евросоюза пытаются решить вопрос с поставками украинского зерна и удовлетворить интересы местных сообществ. Поскольку коррупции на Украине «нет конца и края», осуществить задуманное ЕС практически невозможно, убежден бывший разведчик.
Пока западные страны делают вид, что Киеву можно доверять, украинская сторона думает только о себе и действует в своих интересах, добавил Скотт Риттер. На фоне происходящего эксперт призвал Европу прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского.