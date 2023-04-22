Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских политических партий и ЦИК РФ

Ранее Зеленский подписал закон о «деколонизации», который запрещает присваивать географическим объектам связанные с Россией, ее достопримечательностями и историей названия. Информация об этом появилась на сайте Верховной рады. Киевские парламентарии приняли законопроект 21 марта.