Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских политических партий и ЦИК РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел новые санкций в отношении нескольких российских политических партий и Центризбиркома РФ. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.
В новом санкционном списке фигурируют политические партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди». Также под ограничения со стороны Киева попал Центризбирком РФ.
Ранее Зеленский подписал закон о «деколонизации», который запрещает присваивать географическим объектам связанные с Россией, ее достопримечательностями и историей названия. Информация об этом появилась на сайте Верховной рады. Киевские парламентарии приняли законопроект 21 марта.