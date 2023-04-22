Академик РАН Геннадий Онищенко назвал сотрудников сфер транспорта и торговли группой риска заражения корью

Группу риска по заражению корью составляют сотрудники сфер торговли, транспорта и средств массовой информации. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
В ходе выступления на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» врач отметил, что в России сформирован коллективный иммунитет против кори, что минимизирует риск возникновения пандемии. Однако группу риска составляют представители профессий, часто контактирующих с людьми.
«Торговля, транспорт, работники метрополитена, наземного транспорта, журналисты... Мы же через нос вдыхаем вирус кори», — объяснил Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о причинах роста заболеваемости корью в стране. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», это связано с традиционным для вируса периодом цикличности.