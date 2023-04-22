Академик РАН Геннадий Онищенко назвал сотрудников сфер транспорта и торговли группой риска заражения корью

В ходе выступления на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» врач отметил, что в России сформирован коллективный иммунитет против кори, что минимизирует риск возникновения пандемии. Однако группу риска составляют представители профессий, часто контактирующих с людьми.