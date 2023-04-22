Обычная практика: военные эксперты прокомментировали смену командующих Тихоокеанского и Балтийского флотов

Кадровые перестановки произошли в руководстве сразу двух флотов России — Балтийского и Тихоокеанского. Военные эксперты сочли смену руководства подразделений плановой и «обычной практикой», отметив расширившийся круг задач БФ и ТОФ, пишет «Взгляд».
Напомним, что командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца сменил на этом посту адмирал Виктор Лиина, который до этого руководил Балтийским флотом. Его же место занял заместитель начальника Генштаба вице-адмирал Владимир Воробьев.
По словам бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, перевод руководителя подразделения с малого флота на большой — обычная практика. Такого же мнения придерживается капитан I ранга запаса Владимир Гундаров, отметив, что в приоритетном отношении на первом месте всегда Северный флот, затем Тихоокеанский, а после — Балтийский и Черноморский. Прежде, чем назначить командующего Северным и Тихоокеанским флотом, претендентов «обкатывают» на аналогичных должностях на Черноморском или Балтийском флоте — они гораздо меньше и в их составе нет ядерных подводных лодок стратегического назначения, пояснил военнослужащий.
Гундаров напомнил, что ТОФ не только устроили проверку, но и привели в полную боевую готовность, а это происходит крайне редко. В соответствии со словами президента России Владимира Путина, корабли ТОФ будут действовать не только в Охотском море, но и на других морских направлениях. Поэтому суда могут пойти «к Индии, Африке и куда угодно», подчеркнули эксперты, отметив расширение круга задач командующего подразделением.
Адмирал Валуев поприветствовал назначение Воробьева на пост командующего Балтийским флотом, назвав это решение «продуманной кадровой политикой». Капитан I ранга запаса Владимир Гундаров добавил, что основными задачами нового руководителя будет обеспечение боеготовности и боеспособности Балтфлота, а также освоение новой техники и оружия.