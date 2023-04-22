Обычная практика: военные эксперты прокомментировали смену командующих Тихоокеанского и Балтийского флотов

По словам бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, перевод руководителя подразделения с малого флота на большой — обычная практика. Такого же мнения придерживается капитан I ранга запаса Владимир Гундаров, отметив, что в приоритетном отношении на первом месте всегда Северный флот, затем Тихоокеанский, а после — Балтийский и Черноморский. Прежде, чем назначить командующего Северным и Тихоокеанским флотом, претендентов «обкатывают» на аналогичных должностях на Черноморском или Балтийском флоте — они гораздо меньше и в их составе нет ядерных подводных лодок стратегического назначения, пояснил военнослужащий.