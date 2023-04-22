Представители мусульманской общины в ЦАР вышли на митинг в поддержку сотрудников СОМБ

Банги, 22 апреля. Представители мусульманской религиозной общины в ЦАР организовали митинг в поддержку деятельности сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Демонстранты собрались в городе Бриа после празднования окончания месяца Рамадан. Они прошли в составе колонны по улицам населенного пункта, многие несли в руках транспаранты с лозунгами «ЦАР любит Вагнер», «Мусульмане любят Россию» и «Россия — это Вагнер».
Сотрудники СОМБ, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав Вооруженных сил ЦАР (FACA). Премьер-министр республики Феликс Молуа уверен, что инструкторы из РФ внесли существенный вклад в восстановление мира на территории страны.
Ранее жители Мали провели демонстрацию в знак признательности российским специалистам. Более 300 человек собрались с транспарантами на улицах города Банкони.
Через некоторое время аналогичная акция состоялась и в Буркина-Фасо. Ряд местных телеканалов подготовил репортажи о митингах, участниками которых стали более 500 граждан.