Представители мусульманской общины в ЦАР вышли на митинг в поддержку сотрудников СОМБ

Демонстранты собрались в городе Бриа после празднования окончания месяца Рамадан. Они прошли в составе колонны по улицам населенного пункта, многие несли в руках транспаранты с лозунгами «ЦАР любит Вагнер», «Мусульмане любят Россию» и «Россия — это Вагнер».