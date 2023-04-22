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Сто девятнадцать лет со дня рождения «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Общество
Сто девятнадцать лет со дня рождения «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Сегодня исполняется 119 лет со дня рождения выдающегося ученого, одной из ключевых фигур XX века, американского физика Роберта Оппенгеймера.

Родители Оппенгеймера немцы по происхождению, каждый в разное время иммигрировали из Германии в США, где позже познакомились и женились. Так, 22 апреля 1904 года на свет появился будущий создатель первой в мире атомной бомбы. У Роберта был младший брат Фрэнк, который также пошел по его пути.

Уже в младших классах Роберт был разносторонним учеником. Помимо точных наук он также увлекался литературой, французским языком. Особый интерес у него вызывала минералогия. За один год обучения в школе он смог закончить программу за третий и четвертый классы, в позже на полгода раньше остальных учеников перешел из восьмого в девятый класс, где увлекся и химией.

Дальше была учеба в Гарвардском колледже. Там Оппенгеймеру с первого курса разрешили заниматься только физикой на основе независимого изучения, не отвлекаясь на другие профильные предметы. Так появилось еще две его страсти — термодинамика и экспериментальная физика.

В 1924 году Роберта приняли в Кембриджский Колледж Христа. Но там, несмотря на всю его одаренность и тягу к изучению физики, никто никаких поблажек ему не девал. Принявший его на обучение английский физик, лауреат Нобелевской премии Джозеф Томсон, поставил перед молодым человеком условие пройти полный лабораторный курс.

Сто девятнадцать лет со дня рождения «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Однако в 1926 году Оппенгеймер ушел из Кембриджа и отправился в центр мировой теоретической физики, немецкий город Геттинген. В Геттигенском университете под руководством Макса Борна он в 1927 году получил степень доктора философии, защитив диссертацию. А уже год спустя вернулся в США.

Все следующие десять лет Оппенгеймер посветил научным исследованиям в разных областях, включая и такую как астрофизика, с которой его познакомил близкий друг Ричард Толмен. В те же 1930-е годы у тогда еще молодого гения просыпается и интерес к политике. Сам он всегда симпатизировал коммунистам и придерживался их взглядов. Начиная с 1934 года, его все больше начали волновать события, происходящие в стране и в мире в целом. Тогда он стал отчислять около 3% от своего жалования — 3000 долларов в год — на поддержку немецких физиков, бежавших из нацистской Германии.

Потом была Вторая мировая война. Уже к началу 1940-х годов всему миру стало очевидно, что ученые Третьего рейха могут создать первую в мире атомную бомбу после того, как Отто Ган и Фриц Штрассман расщепили ядро. В ответ на это, американцы запустили собственную разработку самого опасного на тот момент оружия в мире. Так началась новая и, пожалуй, самая важная глава в жизни Оппенгеймера — «Манхэттенский проект», который он возгласил.

Над атомной бомбой Соединенных Штатов Америки работали порядка 6000 ученых, 12 из которых были нобелевскими лауреатами. Одной из задач Оппенгеймера, с которой он столкнулся во время работы над проектом стало урегулирование разногласий между гражданскими и военными, которые возникали по разным причинам — от культурных до религиозных. Но и с этим Роберт великолепно справился, сгладив все углы.

Сто девятнадцать лет со дня рождения «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Первые испытания новой бомбы прошли на полигоне Аламогордо 16 июля 1945 года. Был произведен искусственный ядерный взрыв, который сам Оппенгеймер назвал «Тринити» (Торица). В августе того же года, когда уже капитулировала нацистская Германия, оставалась всего одна страна оси, не желающая складывать оружие — Япония.

6 и 9 августа 1945 года две «Манхэттенские» бомбы с издевательски саркастическими именами «Малыш» и «Толстяк» были сброшены на два японских города Хиросиму и Нагасаки, практически стерев их с лица Земли Это и положило конце Второй мировой войне, а Роберт Оппенгеймер стал одной из важнейших личностей, приложивших к этому руку.

Сам ученый потом проклинал себя за «кровь невинных людей». «Я есть Смерть, Разрушитель миров», — сказал он однажды о себе, цитируя слова из Бхагавадгиты.

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