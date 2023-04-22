Сто девятнадцать лет со дня рождения «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Все следующие десять лет Оппенгеймер посветил научным исследованиям в разных областях, включая и такую как астрофизика, с которой его познакомил близкий друг Ричард Толмен. В те же 1930-е годы у тогда еще молодого гения просыпается и интерес к политике. Сам он всегда симпатизировал коммунистам и придерживался их взглядов. Начиная с 1934 года, его все больше начали волновать события, происходящие в стране и в мире в целом. Тогда он стал отчислять около 3% от своего жалования — 3000 долларов в год — на поддержку немецких физиков, бежавших из нацистской Германии.