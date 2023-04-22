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Двое взрослых украинцев были задержаны при попытке пересечь границу с Венгрией под видом подростков

Происшествия
Двое взрослых украинцев были задержаны при попытке пересечь границу с Венгрией под видом подростков

Украинцы имели при себе фальшивые документы и следовали с «сопровождающим» — 52-летним местным жителем, сообщает РИА Новости.

Молодые люди возрастом 20 и 21 год пытались пересечь границу в Закарпатской области и попасть в Венгрию. По поддельным документам им было 13 и 15 лет, а также с ними следовал 52-летний местный житель, представившийся их «родителем».

Пограничники арестовали молодых людей, и теперь организатор побега рискует попасть под уголовную статью, а уклонистам грозит административная ответственность.

Ранее украинские пограничники задержали местного жителя за попытку сбежать из страны под видом женщины. Перебежчика выдали солнцезащитные очки, в которых «дама» пересекала границу поздно ночью.
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