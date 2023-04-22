«Отработал от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм»: Пригожин о службе сына Пескова артиллеристом в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о работе сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова артиллеристом в рядах «музыкантов». Также бизнесмен объяснил бурную реакцию россиян на новость об участии родственника представителя Кремля в спецоперации на Украине.
Глава «оркестра» сообщил, что прошлым летом за советом к нему обратился сам Песков, который рассказал о желании сына отправиться на фронт.
«В министерство обороны идти я ему не посоветовал, поскольку он отсиделся бы там в штабе или ушел бы на мясо, поэтому по подложным документам я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество», — пояснил Пригожин в аудиокомментарии.
После трехнедельной подготовки сын представителя Кремля был определен в расчет реактивной системы залпового огня «Ураган». Сослуживцы мужчины не были осведомлены о том, что они работают с родственником Пескова, добавил бизнесмен.
«Отработал он там минута в минуту, как говорится, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Ровно точно так же, как все. Никто из членов расчета "Урагана" не знал о том, что его папа кем-то является. Единственное, чем он отличался, это тем, что он знал английский и выглядел слишком умно», — отметил Пригожин.
В завершение глава ЧВК «Вагнер» пояснил, почему новость о сыне Пескова стала резонансной. По его словам, народ привык к тому, что «вкалывают рабочие и крестьяне», пока «элита прется от жизни».