Найденную в Белгороде бомбу вывезли с территории жилого сектора

С территории жилого сектора в Белгороде извлекли и вывезли найденную бомбу. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В личном Telegram-канале глава региона отметил, что в дома около улицы Шаландина постепенно возвращают жильцов. Боеприпас отвезут на полигон и обезвредят саперы.
Бомбу нашли после взрыва в Белгороде. В связи с проведением работ по обезвреживанию объекта власти приняли решение об эвакуации более трех тысяч человек. В дальнейшем сообщили, устройство не несет опасности. На фоне последних событий в Белгородской области объявили ЧС регионального уровня.