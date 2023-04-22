Найденную в Белгороде бомбу вывезли с территории жилого сектора

Бомбу нашли после взрыва в Белгороде. В связи с проведением работ по обезвреживанию объекта власти приняли решение об эвакуации более трех тысяч человек. В дальнейшем сообщили, устройство не несет опасности. На фоне последних событий в Белгородской области объявили ЧС регионального уровня.