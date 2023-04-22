Рыбы проявили способность сопереживать и заботиться друг о друге

Выяснилось, что, как и у многих других представителей фауны, у рыб есть настроение. Например, они умеют замечать страх у других особей и затем тоже пугаться. Эта способность регулируется у них гормоном окситоцин, той же химической субстанцией мозга, которая лежит в основе чувства эмпатии у Homo sapiens— «человека разумного».