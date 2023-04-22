Рыбы проявили способность сопереживать и заботиться друг о друге

Телеканал «Наука» рассказал о новом исследовании. В ходе этой работы ученые нашли подтверждения тому, что рыбы могут сопереживать ближним и заботиться друг о друге, пишет портал «Аргументы недели».
Выяснилось, что, как и у многих других представителей фауны, у рыб есть настроение. Например, они умеют замечать страх у других особей и затем тоже пугаться. Эта способность регулируется у них гормоном окситоцин, той же химической субстанцией мозга, которая лежит в основе чувства эмпатии у Homo sapiens— «человека разумного».
Соответствующие опыты проводились на рыбках данио. Некоторым из них удаляли гены, отвечающие за выработку и поглощение окситоцина. После этого эти особи становились асоциальными — они больше не были способны менять свое поведение, когда другие рыбы беспокоились. Когда же некоторым из них вводили инъекции окситоцина, их «социальные» способности сразу восстанавливались.
Опытным путем было обнаружено, что данио уделяли больше внимания рыбам, которые ранее подвергались стрессу. Ученые сравнили такую рыбью «заботу» с человеческим утешением.
До этого схожая исследовательская работа проводилась на мышах, которая показала, что и у них окситоцин играет аналогичную роль.