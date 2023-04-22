Bloomberg сообщил о планах ФРГ открыть связанный с «Северными потоками» СПГ-терминал

Власти ФРГ планируют открыть СПГ-терминал, связанный с инфраструктурой «Северных потоков». В настоящий момент инженерное сооружение не функционирует из-за произошедшей на трубопроводах диверсии, сообщило агентство Bloomberg.
Речь идет о Балтийском терминале для сжиженного природного газа (СПГ). По данным СМИ, Берлин намеревается его открыть к началу 2024 года. План по возобновлению работы СПГ-терминала обсуждался в четверг, 20 апреля, в ходе встречи за закрытыми дверями с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики страны Роберта Хабека.
Также участниками рабочего мероприятия стали представители четырех организаций, от которых сотрудники агентства Bloomberg и узнали о намерения немецкого правительства. По словам Хабека, трубопровод подключат к инфраструктуре в Лубмине.