Bloomberg сообщил о планах ФРГ открыть связанный с «Северными потоками» СПГ-терминал

Речь идет о Балтийском терминале для сжиженного природного газа (СПГ). По данным СМИ, Берлин намеревается его открыть к началу 2024 года. План по возобновлению работы СПГ-терминала обсуждался в четверг, 20 апреля, в ходе встречи за закрытыми дверями с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики страны Роберта Хабека.