Новая Каховка попала под обстрел со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку. В результате атаки пострадал человек.
Администрации Новокаховского городского округа сообщила в Telegram-канале об артиллерийском обстреле. Там отметили, что в результате атаки разрушен дом и поврежден газопровод.
«В связи с непрекращающимися обстрелами со стороны боевиков ВСУ нет возможности подъезда скорой помощи. Вызвана на помощь МЧС, газовая служба», — отметили в администрации.
Ранее населенный пункт оказался под обстрелом ВСУ 19 апреля. Жертвой удара стал один человек.