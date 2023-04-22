Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Новая Каховка попала под обстрел со стороны ВСУ

Происшествия
Новая Каховка попала под обстрел со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку. В результате атаки пострадал человек.

Администрации Новокаховского городского округа сообщила в Telegram-канале об артиллерийском обстреле. Там отметили, что в результате атаки разрушен дом и поврежден газопровод.

«В связи с непрекращающимися обстрелами со стороны боевиков ВСУ нет возможности подъезда скорой помощи. Вызвана на помощь МЧС, газовая служба», — отметили в администрации.

Ранее населенный пункт оказался под обстрелом ВСУ 19 апреля. Жертвой удара стал один человек.
новая каховка обстрел всу
Военкоры ФАН