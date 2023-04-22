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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: более 20 немецких дипломатов высылают из России

Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: более 20 немецких дипломатов высылают из России

Более 20 немецких дипломатов покидают Россию в ответ на высылку членов дипмиссии России из ФРГ. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Звезда» в своем Telegram-канале.

Высланные из Германии российские дипломаты уже находятся в РФ, отметила представитель ведомства. Москва в качестве зеркального ответа ФРГ выдворяет более 20 немецких послов.

Ранее власти Германии заявили о массовой высылке сотрудников дипведомства РФ. В связи с чем было принято соответствующее решение — не уточняется.

Накануне стало известно, что Молдавия планирует сократить количество членов российской дипмиссии в стране. Республика уже выслала на родину посла Олега Васнецова.

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