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ВСУ выпустили четыре ракеты из системы залпового огня HIMARS по Алчевску в ЛНР

Происшествия
ВСУ выпустили четыре ракеты из системы залпового огня HIMARS по Алчевску в ЛНР

Вооруженные силы Украины атаковали ранним утром город Алчевск в Луганской Народной Республике, использовав реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации в своем Telegram-канале.

Известно, что ВСУ выпустили по населенному пункту четыре снаряда из американской системы HIMARS. Информация о разрушениях и пострадавших пока не опубликована.

Ранее в результате ночного обстрела украинскими войсками населенного пункта Рубежное в ЛНР были повреждены два многоэтажных дома. Также пострадала супружеская пара: мужчина погиб, а женщина получила травмы.
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