ВСУ выпустили четыре ракеты из системы залпового огня HIMARS по Алчевску в ЛНР

Вооруженные силы Украины атаковали ранним утром город Алчевск в Луганской Народной Республике, использовав реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации в своем Telegram-канале.
Известно, что ВСУ выпустили по населенному пункту четыре снаряда из американской системы HIMARS. Информация о разрушениях и пострадавших пока не опубликована.
Ранее в результате ночного обстрела украинскими войсками населенного пункта Рубежное в ЛНР были повреждены два многоэтажных дома. Также пострадала супружеская пара: мужчина погиб, а женщина получила травмы.