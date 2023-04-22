Украина не поддержала проведение славянского фестиваля во Франции в условиях конфликта

Славянский фестиваль во Франции вызвал споры в Министерстве культуры Украины. Об отрицательном отношении к предстоящей акции заявили в самом ведомстве.
Мероприятие, по мнению украинских властей, неуместно в условиях продолжающегося конфликта. Организаторов события обвинили в использовании образцов мышления и установок, которые якобы задействованы «российской пропагандой» для формирования определенного мировоззрения у людей. В рамках фестиваля Arsmondo планируются выставки, концерты, лекции, кинопоказы и оперные представления.
Ранее организаторы фестиваля «Нашествие-2023» раскрыли еще одного участника. Им оказалась петербургская группа The Hatters.