Украина не поддержала проведение славянского фестиваля во Франции в условиях конфликта

Мероприятие, по мнению украинских властей, неуместно в условиях продолжающегося конфликта. Организаторов события обвинили в использовании образцов мышления и установок, которые якобы задействованы «российской пропагандой» для формирования определенного мировоззрения у людей. В рамках фестиваля Arsmondo планируются выставки, концерты, лекции, кинопоказы и оперные представления.