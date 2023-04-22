Сирийских беженцев массово депортируют из Ливана

Власти Ливана начали активно настаивать на депортации сирийских беженцев, которые бежали от войны. Главным аргументом их возвращения является относительное прекращение боевых действий в Сирийской Арабской Республике (САР), сообщает издание The National.
Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году, заставила бежать в соседний Ливан сотни тысяч испуганных жителей. В принимающей стране с каждым днем возрастали антисирийские настроения, ведь местных и без этого терзает экономический кризис, который вверг по меньшей мере 80 процентов населения в нищету. В связи с этим власти Ливана начали высылать беженцев из страны. Только за последние две недели армия депортировала более 50 сирийцев. Подразделение разведки арестовывало беженцев без документов, передавая их пограничникам, а те выдворяли их из Ливана.
Бейрут называет такие переселения добровольными, но, по словам правозащитников, это вовсе не так. По информации из гуманитарных источников, с начала месяца участились рейды армейской разведки на сирийские общины в Бейруте и районе Горного Ливана. Таких операций в 2023 году было проведено не менее пяти. После них около 450 беженцев были арестованы и 66 депортированы.
Служба безопасности Ливана заявила, что депортации граждан САР никак не были согласованы с Дамаском. По словам Бейрута, некоторые выдворенные беженцы возвращались обратно в страну с помощью контрабандистов за 100 долларов.
Агентство по делам беженцев в ООН заявило, что продолжит выступать за сохранение принципов международного права и будет настаивать на защите сирийцев от принудительной депортации. По их словам, возвращение беженцев на родину якобы может грозить преследованиями со стороны правительства САР.
Всего в Ливане насчитывается около 830 000 зарегистрированных в ООН беженцев, а незарегистрированных — около двух миллионов.