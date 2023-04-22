Сирийских беженцев массово депортируют из Ливана

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году, заставила бежать в соседний Ливан сотни тысяч испуганных жителей. В принимающей стране с каждым днем возрастали антисирийские настроения, ведь местных и без этого терзает экономический кризис, который вверг по меньшей мере 80 процентов населения в нищету. В связи с этим власти Ливана начали высылать беженцев из страны. Только за последние две недели армия депортировала более 50 сирийцев. Подразделение разведки арестовывало беженцев без документов, передавая их пограничникам, а те выдворяли их из Ливана.