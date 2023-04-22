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Сирийских беженцев массово депортируют из Ливана

Весь мир
Сирийских беженцев массово депортируют из Ливана

Власти Ливана начали активно настаивать на депортации сирийских беженцев, которые бежали от войны. Главным аргументом их возвращения является относительное прекращение боевых действий в Сирийской Арабской Республике (САР), сообщает издание The National.

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году, заставила бежать в соседний Ливан сотни тысяч испуганных жителей. В принимающей стране с каждым днем возрастали антисирийские настроения, ведь местных и без этого терзает экономический кризис, который вверг по меньшей мере 80 процентов населения в нищету. В связи с этим власти Ливана начали высылать беженцев из страны. Только за последние две недели армия депортировала более 50 сирийцев. Подразделение разведки арестовывало беженцев без документов, передавая их пограничникам, а те выдворяли их из Ливана.

Бейрут называет такие переселения добровольными, но, по словам правозащитников, это вовсе не так. По информации из гуманитарных источников, с начала месяца участились рейды армейской разведки на сирийские общины в Бейруте и районе Горного Ливана. Таких операций в 2023 году было проведено не менее пяти. После них около 450 беженцев были арестованы и 66 депортированы.

Служба безопасности Ливана заявила, что депортации граждан САР никак не были согласованы с Дамаском. По словам Бейрута, некоторые выдворенные беженцы возвращались обратно в страну с помощью контрабандистов за 100 долларов.

Агентство по делам беженцев в ООН заявило, что продолжит выступать за сохранение принципов международного права и будет настаивать на защите сирийцев от принудительной депортации. По их словам, возвращение беженцев на родину якобы может грозить преследованиями со стороны правительства САР.

Всего в Ливане насчитывается около 830 000 зарегистрированных в ООН беженцев, а незарегистрированных — около двух миллионов.
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