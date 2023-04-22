Журналист Юрий Кот рассказал о новой афере команды президента Украины Владимира Зеленского

Продажа государственных предприятий на Украине – очередная афера команды Зеленского. Собственность будут перекладывать из одной руки в другую. Об этом ФАН заявил журналист Юрий Кот.
По словам эксперта, власти Украины собираются продать те активы, которые ранее они забрали у олигархов, чтобы самим стать собственниками.
«Эта мера, сегодня несёт с одной стороны необходимость переложить собственность в свои карманы со стороны Зеленского. С другой стороны, это некая такая медийная утка, которую они будут использовать для того, чтобы заткнуть рты их критикам. Они будут рассказывать о том, как они борются с олигархами. Но то, что одновременно с этим они сами станут олигархами, об этом они умалчивают», — высказался Кот.
Журналист считает, что под молоток могут пустить порт Николаева, а также в зоне риска все ресурсодобывающие, и нефтеперерабатывающие предприятия.
«Конечно же, для прикрытия будут предприятия, которые просто там выставят из госбюджета, которые они продадут, так как они якобы неинтересные, а потом сами же у себя купят их за одну гривну. Всё это будет продолжаться до тех пор, пока существует проект Украины. В интересах украинского народа необходимо закрывать этот государственный проект раз и навсегда», — заключил Юрий Кот.
Напомним, ранее аналитик Александр Разуваев объяснил, как Украина попала в кредитную ловушку Запада.