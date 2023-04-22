Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер получил удар ниже пояса от соратницы Николы Бир на партийном съезде

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер получил удар между ног от своей соратницы по Свободной демократической партии и евродепутата Николы Бир. Информацией об этом поделилось издание Bild.
Бир случайно ударила Линднера по области между ног, поднимая руку. Глава немецкого министерства скорчился и согнулся от боли. Евродепутат попыталась извиниться, но Линднер дал понять, что с ним все в порядке. Видео публикует Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее Линднер заявил, что немецкому правительству необходимо сократить расходы и принять ряд неудобных решений. По его словам, теперь траты администрации будут выноситься на дискуссию.