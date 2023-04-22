Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер получил удар ниже пояса от соратницы Николы Бир на партийном съезде

Бир случайно ударила Линднера по области между ног, поднимая руку. Глава немецкого министерства скорчился и согнулся от боли. Евродепутат попыталась извиниться, но Линднер дал понять, что с ним все в порядке. Видео публикует Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.