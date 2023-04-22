Военные министры стран-участниц НАТО выдвинули Украине ультиматум

Военные министры государств-союзников Украины из НАТО 21 апреля провели встречу на военной базе ВВС США «Рамштайн» в Германии. Помимо рабочих вопросов и темы о продолжении военных поставок ВСУ, натовские начальники якобы выставил министру обороны Украины Алексею Резникову ультиматум, сообщает портал «Yтро.ру».
Генералитет Североатлантического альянса подчеркнул, что не передаст Вооруженным силам Украины боевые самолеты до тех пор, пока сам Владимир Зеленский не выполнит договоренности, обещанные им ранее.
Военный блок коллективного Запада потребовал от Киева уже определиться с будущими шагами: или нанести многократно переносимый контрудар по позициям ВС РФ, или подписать с Москвой мирные соглашения, которые предполагают потерю территорий.
При этом военная помощь ВСУ уже встала Пентагону в копеечку — за год Соединенные Штаты выделили Украине 35,4 млрд долларов.