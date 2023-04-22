Фото обнаруженной в Белгороде бомбы опубликовали в Сети

Саперы извлекают устройство из-под земли на улице Шаландина, передает Telegram-канал Shot. После этого ее доставят на полигон для обезвреживания. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, соответствующее решение было принято взрывотехниками Минобороны РФ.