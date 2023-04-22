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Фото обнаруженной в Белгороде бомбы опубликовали в Сети

Происшествия
Фото обнаруженной в Белгороде бомбы опубликовали в Сети

Фотография обнаруженной в Белгороде бомбы появилась в Сети. На снимке видно, как рядом со снарядом работают специалисты.

Саперы извлекают устройство из-под земли на улице Шаландина, передает Telegram-канал Shot. После этого ее доставят на полигон для обезвреживания. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, соответствующее решение было принято взрывотехниками Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением работ будут эвакуированы жители 17 домов. В общей сложности временно переселят более 3000 человек.
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