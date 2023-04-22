Первую партию санкционных российских удобрений вывезли из порта в Риге

Первая партия находящихся под санкциями ЕС российских удобрений отправлена из Латвии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает гостелерадио Латвии.
Всего на территории государства находятся и хранятся 200 тыс. тонн минеральных удобрений из РФ. Весь груз принадлежит компаниям, которые попали под санкции Евросоюза.
Всемирная продовольственная программа планирует вывезти из Латвии несколько партий российских удобрений, застрявших в стране. Отмечается, что главная задача программы — отправить продукцию в страны, которые больше всего нуждаются в ней.
Ранее сообщалось, что Шри-Ланка готова закупать удобрения у России. В стране уже снят запрет на химические вещества и там намерены приобретать их у производителей из РФ. Денежные расчеты будут производиться в национальной валюте.