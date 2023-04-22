Жена звезды «Мажора» Павла Прилучного демонстрирует в соцсетях фото своей беременности

Жена Павла Прилучного скоро родит — эту информацию подтверждают ее фото в социальных сетях. Пара не раскрывает пол малыша, но большинство поклонников уверены, что Зепюр Брутян ждет мальчика. Этот ребенок станет третьим для российского актера, у которого уже есть сын и дочь от экс-супруги Агаты Муцениеце.