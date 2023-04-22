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Посольство РФ в Албании назвало провокаций выпад дипломатов Украины после отмены безвизового режима для россиян

Политика
Посольство РФ в Албании назвало провокаций выпад дипломатов Украины после отмены безвизового режима для россиян

После отмены безвизового режима для россиян украинское диппредставительство поблагодарило власти Албании «за солидарность и поддержку», сообщает «Российская газета».

Дипломаты РФ осудили позицию коллег в отношении отмены безвизового режима для граждан России. Они отметили, что решение властей Албании не связано с поддержкой Киева, потому что кроме Москвы в список попали и другие государства.

Комментарий украинского посольства российские дипломаты назвали «спекулятивными и политизированными» и призвали Правительство Албании принять меры по поводу «провокационного вброса».

Ранее стало известно, что власти Албании отменили безвизовый режим для граждан России. Теперь туристам потребуется оформлять въездной документ «в соответствии с целью поездки».
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