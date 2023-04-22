Военный аналитик Александр Радич заявил о переходе армии Сербии на военную технику западного производства

По словам Радича, в 2021 году Сербия заказала у РФ большой пакет вооружений. В него входят четыре вертолета Ми-35М, три Ми-17В-5, системы РЭБ, две батареи ЗРПК «Панцирь-С1М» и другие виды техники. Однако в последнее время Белград закупает вооружение у других стран.