Военный аналитик Александр Радич заявил о переходе армии Сербии на военную технику западного производства

Демонстрация вооружений ВС Сербии говорит о переходе от российской продукции к западной и китайской. Об этом завил военный аналитик Александр Радич в интервью РИА Новости.
С субботу, 22 апреля, на военном аэродроме под Белградом пройдет крупнейший показ возможностей армии Сербии. Всего в нем примут участие более пяти тысяч солдат, а также будет представлен арсенал военной техники.
По словам Радича, в 2021 году Сербия заказала у РФ большой пакет вооружений. В него входят четыре вертолета Ми-35М, три Ми-17В-5, системы РЭБ, две батареи ЗРПК «Панцирь-С1М» и другие виды техники. Однако в последнее время Белград закупает вооружение у других стран.
Так, одним из главных поставщиков военной техники для республики стала Франция. В этом году сербские власти могут подписать контракт на поставку эскадрильи многоцелевых истребителей Rafale. Также Сербия сотрудничает с Германией, Испанией и КНР.
Ранее сообщалось, что власти не отправят «ни одной пули» России или Украине. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.