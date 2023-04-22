Около трех тысяч человек эвакуируют в Белгороде после обнаружения бомбы

В Белгороде эвакуируют около 3000 человек из-за авиабомбы, обнаруженной саперами в непосредственной близости от жилых домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, боеприпас нашли на улице Шаландина — неподалеку от того места, где 20 апреля произошел взрыв. Взрывотехники будут обезвреживать снаряд на полигоне. В итоге оперштаб принял решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров от места обнаружения авиабомбы, добавил Гладков.