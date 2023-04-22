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Москва намерена зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Берлина

Политика
Москва намерена зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Берлина

Москва в ответ на выдворение российских дипломатов из Берлина поступит аналогичным образом. Об этом рассказали в МИД РФ.

Власти ФРГ ранее заявили о массовой высылке сотрудников дипведомства РФ из страны. МИД России принял решение дать зеркальный ответ.

Накануне появилась информация, что власти Молдавии планируют сократить количество российских дипломатов в стране. Республика уже выслала на родину посла РФ Олега Васнецова. Разъяснений о причинах такого решения он так и не получил.

Москва призвала молдавские власти не препятствовать укреплению отношений с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила действия республики как недружественные.
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