Первые в 2023 году 50 тонн корюшки добыли рыбаки в городе Новая Ладога Ленинградской области

Отмечается, что в Новой Ладоге стоимость мелкой рыбы с непередаваемым ароматом огурца начинается от 130 рублей и достигает почти 600 за отборную корюшку. По данным ряда СМИ, весной 2023 года цена на любимое сезонное угощение петербуржцев и гостей Северной столицы выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Представители рыбных хозяйств объяснили такое ценообразование холодным началом сезона.