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Первые в 2023 году 50 тонн корюшки добыли рыбаки в городе Новая Ладога Ленинградской области

Общество
Первые в 2023 году 50 тонн корюшки добыли рыбаки в городе Новая Ладога Ленинградской области

Рыбаки добыли первые в сезоне 2023 года 50 тонн корюшки в городе Новая Ладога Ленинградской области. Всего планируется добыть за сезон 1,1 тыс. тонн традиционного для Петербурга и Ленобласти угощения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в Новой Ладоге стоимость мелкой рыбы с непередаваемым ароматом огурца начинается от 130 рублей и достигает почти 600 за отборную корюшку. По данным ряда СМИ, весной 2023 года цена на любимое сезонное угощение петербуржцев и гостей Северной столицы выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Представители рыбных хозяйств объяснили такое ценообразование холодным началом сезона.

Продажи главной рыбы Петербурга начались еще 15 апреля, но пока на прилавках магазинов корюшки мало. По словам рыбаков, лов в Финском заливе все еще неудачный из-за сохраняющейся холодной температуры воды.
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