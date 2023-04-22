В Лондоне открылась выставка уникальных предметов из «Звездных войн»

Фанаты легендарной космической киносаги «Звездные войны» ликуют: в столице Великобритании представили экспозицию из коллекционных предметов, которые связаны с медиафраншизой.
Выставка «Звездные войны: фанаты наносят ответный удар» организована самыми преданными поклонниками космической саги. Взору посетителей представлены более 600 экспонатов из крупнейших частных коллекций официальных предметов «Звездных войн», собранных энтузиастами по всему миру.
«Фанаты собрали действительно крупномасштабную коллекцию моделей, например, у нас есть редчайший снежный спидер из битвы при Хоте. Часть экспонатов мы привезли из Германии, а также Мадрида», — рассказал один организаторов выставки Карстен Пасслик.
Здесь можно увидеть редчайшие фигурки главных героев в натуральную величину, в том числе Люка Скайуокера, Хана Соло и принцессы Леи, а также единственные в своем роде скульптуры и копии космических кораблей из разных частей саги.
«Мы подумали, что неплохо было бы собрать всю эту коллекцию в одном месте, чтобы люди могли их увидеть. Вы нигде не найдете столько коллекционных предметов, разве что на праздновании какого-нибудь юбилея «Звездных войн» на форуме Comic Con, но это доступно не каждому. Так что это действительно уникальная выставка, настоящий фанаты поймут. Я сам восхищен от того, что нахожусь здесь», — добавил Карстен Пасслик.
Медиафраншиза «Звездные войны» смогла уже заработать более 50 миллиардов долларов, что делает ее одной из самых прибыльных за всю историю кино.