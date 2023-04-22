Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 255 боевиков ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили до 255 боевиков ВСУ на Донецком направлении. Об этом 22 апреля сообщили в Министерстве обороны России.
Как отметили в ходе брифинга ведомства, российские силы также ликвидировали боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять транспортных средств, РСЗО «Град» и две гаубицы Д-20. Помимо этого, в районе Серебрянки уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что потери бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 90 человек.