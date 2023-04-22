Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 255 боевиков ВСУ на Донецком направлении

Как отметили в ходе брифинга ведомства, российские силы также ликвидировали боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять транспортных средств, РСЗО «Град» и две гаубицы Д-20. Помимо этого, в районе Серебрянки уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.