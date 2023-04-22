Дрон ВС РФ снял на видео последние секунды жизни украинских военных до их ликвидации артиллерией

Российские артиллеристы уничтожили укрепления Вооруженных сил Украины в лесном массиве в районе Кременной. Видео с беспилотника опубликовало Министерство обороны РФ.
В последний момент разведывательный БПЛА был замечен бойцами ВСУ, однако их координаты уже были переданы артиллеристам-десантникам ВС РФ. Точным ударом самоходных орудий «Нона-С» опорные пункты Вооруженных сил Украины были уничтожены вместе с личным составом.
Ранее сообщалось, что российские войска отразили контрнаступление Вооруженных сил Украины на четырех направлениях. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, отражение атаки стоило солдатам серьезных усилий.