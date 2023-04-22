Дрон ВС РФ снял на видео последние секунды жизни украинских военных до их ликвидации артиллерией

В последний момент разведывательный БПЛА был замечен бойцами ВСУ, однако их координаты уже были переданы артиллеристам-десантникам ВС РФ. Точным ударом самоходных орудий «Нона-С» опорные пункты Вооруженных сил Украины были уничтожены вместе с личным составом.