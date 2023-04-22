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Полуторогодовалый ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем ВАЗ в Башкирии

Происшествия
Полуторогодовалый ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем ВАЗ в Башкирии

Смертельное ДТП с участием ВАЗ-21099 произошло в Давлекановском районе Башкирии. Пьяный юноша, находившийся за рулем авто, съехал в кювет и врезался в электроопору. В результате аварии погиб полуторагодовалый ребенок, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Все случилось в 11:00 по московскому времени на третьем километре автодороги Поляковка — Черниговка. По данным ГИБДД, юный водитель не справился с управлением, выехал с трассы, где столкнулся с препятствием. В момент ДТП в машине находились пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Погибший малыш ехал на заднем сидении без детского кресла. Медицинское освидетельствование водителя отечественной легковушки показало наличие алкоголя — 0,537 мг/л.

В ГИБДД подчеркнули, что у 18-летнего молодого мужчины не было прав на управление автомобилем. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке, уточнили в ведомстве. На месте аварии работают правоохранители и другие экстренные службы. Стражи порядка устанавливают подробности и обстоятельства аварии.
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