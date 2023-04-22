СК начал доследственную проверку после смертельного ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Башкирии

На месте смертельного ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Республике Башкортостан работают сотрудники Следственного комитета РФ в рамках проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи и криминалисты выехали на место аварии. Для установления деталей ДТП сотрудники ведомства осматривают территорию, опрашивают очевидцев и пострадавших лиц. Также будут проведены судебные экспертизы.
Столкновение автомобиля «Мазда СХ-9» и микроавтобуса «Пежо Боксер» произошло утром 22 апреля. В результате ДТП скончался водитель легкового автомобиля, четыре человека пострадали.